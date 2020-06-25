«حجازى» يطمئن أولياء الأمور قبل الامتحان

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه ليس شرطًا أن يأخذ الطالب نفس النموذج الامتحانى في كل المواد.وطالب "حجازي"، خلال تصريحات صحفيه له، الجميع الالتزام بالتعليمات التي صدرت من الوزارة وخاصة أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام اللجان لأن هناك أوامر لوزارة الداخلية بالتعامل مع التجمعات حرصا على سلامتهم.كانت أثارت حالة من القلق بين أولياء الأمور بسبب أنه كان مخصص لأولادهم أن يتم امتحانهم على النموذج (د)، وتم امتحان أولادهم على النموذج (ب) والعكس، وأيضًا هناك من استلم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع، عكس ما هو مخصص لهم.يذكر أنه يتم توزيع نوع النموذج الامتحاني، وفقًا لجلوس الطالب داخل اللجنة، ولم يشترط أن يكون ثابتًا في كل الامتحانات.