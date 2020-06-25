"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

كان المطرب محرم فؤاد يسير في منطقة شوران بلبنان، وتحت ذراعه لفافة اشتراها من صيدلية، وفيما يعبر الشارع، سمع صريرًا لتوقف مفاجئ لسيارة، وتراجع فؤاد منزعجًا، وفوجي بالسيارة تتوقف أمامه، وكان في السيارة ثلاث حسناوات، وهنا نظرت السائقة للمطرب الشهير وقالت له " أستاذ محرم فؤاد؟"، فقال لها "أهلا وسهلا"، وهنا صرخت الفتيات من الفرحة وقلن له "انت قريبنا.. طالما تزوجت لبنانية فأنت نسيبنا وقريبنا"، فضحك فؤاد وهنا طلبن منه أن يصعد إلى السيارة ليقلن له شيئًا ما وينزل مرة أخرى، فصعد فؤاد، وما كاد يجلس إلا والسيارة تنطلق بسرعة كبيرة.وكما ذكرت مجلة الشبكة اندهش فؤاد وقال"ما هذا .. أهو اختطاف؟"، فقالت له البنت:"سمه ما شئت، لكنها الطريقة الوحيدة لكي نحصل على ما نريد"، فقال لهن فؤاد:" وماذا تردن"، فقلن له "أن نسمعك".وقامت الفتيات بتعريف أنفسهن لمحرم فؤاد على أنهن سوسو وزوزو وفوفو، وشرحن له الأسماء فسوسو هي سهام، وزوزو هي جوزفين، وفوفو هي فريال، وغنى لهن محرم فؤاد "يا طريق يا بيت يا ليل".وتطرق الحديث إلى تصوير فيلمه الجديد وأنه يبحث عن مصنع، فقالت إحداهن ان والدها يمتلك مصنعًا، وبالفعل بعد يومين تلقى فؤاد مكالمة من خاطفته تدعوه لزيارة مصنع أبيها لكي يصور المشاهد الخارجية لفيلمه، فتوجه فؤاد مع المخرح سيد طنطاوي وزارا المصنع واتفقا في النهاية على تصوير المشاهد الخارجية في المصنع بالفعل.