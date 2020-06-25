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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
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القبلة

طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «القرآن الكريم».. اليوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:07 ص
امتحان الثانوية الأزهرية
امتحان الثانوية الأزهرية
أميرة العناني
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يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة «القرآن الكريم» ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 20192020، في كافة محافظات الجمهورية.

وتجري أمتحانات هذا العام في ظل إجراءات صحية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الإحترازية في كافة اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان طلاب القسم العلمي لطلاب الثانوية الأزهرية أدوا أمس الثلاثاء امتحان مادة الديناميكا «نظام حديث» والميكانيكا «نظام قديم»، ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 20192020.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 20192020 من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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