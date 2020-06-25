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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ انتشار الأوبئة يكشف موعد انتهاء الموجة الأولى من كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:43 ص
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
رباب الأهواني
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الأولى في مصر في شهر أغسطس.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، وفي تصريحات تلفزيونية، أن الموجة الثانية للفيروسات تأتي في أماكن مختلفة عن الأولى، مؤكدًا أن تجنب الإزدحام أفضل السبل لعدم تزايد الإصابات بكورونا.

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن، ارتداء الكمامة أهم العوامل للوقاية من الإصابة بكورونا، مؤكدًا أنه اذا التزم المواطنون بالإجراءات الإحترازية ستنتهي موجة كورونا فى أغسطس.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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