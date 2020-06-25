«صناعة السينما» تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

قال هشام عبد الخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن قرار فتح دور العرض سيكون وفق ضوابط وإجراءات احترازية.وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، مساء الأربعاء، أن نسبة إشغال السينمات فى الأعياد والمواسم تختلف عن باقى أيام السنة، حيث يكثر التردد عليها فى حفلات الفترة الصباحية، لافتًا إلى أن دور السينما تقدم عروضها على شكل حفلات.وأوضح أن فكرة الـ25% غير مجدية لأن هناك عددًا من الحفلات سيتم إلغاؤها، مؤكدا أن هناك عددًا من المنتجين سيقررون تأجيل عرض الأفلام.كما أشار إلى أن إيرادات السينما يتم تقاسمها بين المنتج ودور العرض، مؤكدًا أنه لم يتم تخفيض المرتبات للعاملين بعدد كبير من دور السينما فى ظل أزمة كورونا.وأشار إلى أنه لن يتم زيادة سعر التذكرة مع بداية فتح النشاط، متابعًا:" لن نعود للعمل فى السينما بأفلام قديمة فى ظل عدم وجود أفلام حديثة فى الوقت الحالى".