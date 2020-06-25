تحالف لإنتاج 4 مليارات جرعة لعلاج كورونا

قال جيمس روبينسون، الخبير في "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" (CEPI)، إن التحالف أقام شراكة مع منتجي الأدوية القادرين على إنتاج 4 مليارات جرعة سنويا من لقاح ضد فيروس كورونا.وأضاف "روبينسون"، في تصريح لوكالة "رويترز": "الآن نعرف أن بإمكاننا إنتاج ملياري جرعة كحد أدنى مستهدف" حتى نهاية عام 2021.وأشار روبينسون إلى أن التحالف قد قام بالخطوات الأولية لضمان القدرات الإنتاجية بالتعاون مع أكثر من 200 شركة للأدوية واللقاحات حول العالم، تصل قدرتها الإنتاجية إلى 4 مليارات جرعة من اللقاح سنويا.وأضاف أن التحالف يخطط لإقامة ما بين 8 و10 مراكز إقليمية للتوزيع لتجنب توزيع اللقاحات من مركز واحد لكل العالم.