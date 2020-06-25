مقتل نائب أمير تنظيم «حراس الدين» فى غارة جوية بسوريا

كشف تنظيم "حراس الدين" المقرب من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا تفاصيل مقتل نائب أميره العام الأردنى خالد العاروى "أبو القسام".وأوضح التنظيم أن "أبو القسام" قتل في غارة لطيران التحالف الدولى على إدلب، حيث أصيب قبل أيام بعد غارة التحالف على إدلب، وتوفي متأثرًا بجروحه.و"أبو القسام الأردني" من المعروف أنه المسؤول العسكري لحراس الدين في سوريا، وهو ممن اعتقلتهم ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام" لفترة وجيزة نهاية العام 2017.الجدير بالذكر أن خالد العاروي هو نائب أبو مصعب الزرقاوي سابقا، قدم من إيران إلى سوريا في عام 2015 بصفقة تبادل إثر إطلاق سراح تنظيم "القاعدة" دبلوماسي إيراني معتقل لديه، قبل أن يتوجه من درعا إلى الشمال السوري في نهاية العام ذاته.