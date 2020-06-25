مادورو يعلن استعداده للتنحى باستفتاء

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده لإجراء استفتاء شعبي حول بقائه في السلطة أو التنحي عنها عام.وقال مادورو، في كلمة له يوم الأربعاء،بحسب وكالة "نوفوستي"، "سيكون من الممكن اعتبارا من 10 يناير 2022 البدء بجمع التواقيع بشأن إجراء الاستفتاء على تجريد الرئيس مادورو من صلاحياته".وأشار مادورو إلى أن الدستور الفنزويلي يتيح إمكانية لإجراء مثل هذا الاستفتاء عقب انقضاء نصف الولاية الرئاسية في حال توفر عدد كاف من تواقيع المواطنين لصالح الاستفتاء.