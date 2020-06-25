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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 ملايين إصابة بكورونا.. و«الذروة لم تأت بعد»

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:32 ص
كورونا
كورونا
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حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن عدد إصابات «كوفيد-19» سيبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة، في بعض مناطق الأمريكيتين.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، وخلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة، نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل».

من جهة أخرى، حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين من أن: «الوباء في القارة الأمريكية يتفشى بمستوى قوي جدًا، خصوصًا في أمريكا الوسطى والجنوبية».

وأضاف: «لحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعًا بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي بعدد الإصابات».

وأكد: «للأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأمريكية».

وبحسب حصيلة أعدتها «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية، أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477،750 شخصًا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وسجلت أكثر من 9،279،310 إصابات رسميًا في 196 بلدًا ومنطقة، والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بـ«كوفيد-19» مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفًا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفًا و102 إصابة، وشفي ما لا يقل عن 647 ألفًا و548 شخصًا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل، حيث سجلت 52 ألفًا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفا و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثم إيطاليا مع 34675 وفاة (238 ألفا و838 إصابة)، وفرنسا مع 29720 وفاة (197 ألفا و674 إصابة).

وبربط عدد الوفيات بعدد السكان الإجمالي في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضررًا من الوباء هي بالترتيب التنازلي: «بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل».

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