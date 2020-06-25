«البنتاجون» يعلن مقتل جندى أمريكى بالأردن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل أحد جنودها في الأردن، في حادث غير عدائي، دون إضافة تفاصيل عن الحادث.وقال "البنتاجون"، في بيان منذ قليل، "فقدنا نيك برافو ريغوليز البالغ من العمر 20 عاما من ولاية فلوريدا في الأردن في 23 يونيو نتيجة لحادث".وأوضح، بحسب وكالة "تاس"، أن "الحادث جاء أثناء مشاركته في عمليات في منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية. الحادث ليس له علاقة بهجوم عدائي، ولكن التحقيق ما زال جاريا".وتشمل منطقة المسؤولية التنفيذية للقيادة المركزية (CENTCOM) للقوات المسلحة الأمريكية، على وجه الخصوص، منطقة الشرق الأوسط.