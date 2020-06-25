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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمين أطباء أسيوط: مايكل وجية دخل فى معركة شرسة مع كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:16 ص
الدكتور مايكل وجيه
الدكتور مايكل وجيه يوسف
عبد الرحمن جميل
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قال الدكتور محمد علي رسلان، أمين عام نقابة أطباء أسيوط، إن شهيد الواجب الدكتور مايكل وجيه يوسف قام خلال معركته مع فيروس كورونا بمجهود رائع لتوفير احتياجات الأطباء، مشيرًا إلى أنه جمع تبرعات لصالح مستشفيات العزل، وقام بتوزيعها عليهم.

وأضاف رسلان خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قبل إصابة وجيه بأيام حضرني مشهد احتياجي لكحول طبي، ولم يكن بحوزتي، أي كمية للاستخدام الشخصي، وعندما قابلته علم بذلك فتوقف بسيارته ومنحني آخر زجاجه معه، وقال لي "خد دي يا كبير أنا هتصرف".

وتابع أنه، كان دائم الإحترام للجميع و يردد دائمًا كلمته الشهيرة لأي شخص "أهلًا يا كبير"، وبإبتسامة لا تفارق وجهه، ولا يحسسك بوجود حواجز في التعامل مرددًا دوما "مش مستاهله".

وذكر أنه، خريج طب أسيوط دفعة ٣٨، وأخصائي جراحة العظام، ومدير الطوارئ بمستشفي أسيوط العام، وأمين صندوق نقابة أطباء أسيوط، وهو أب لأربع أطفال ما بين الثلاث والثماني سنوات.

وروى رسلان أنه، كان حريصًا أشد الحرص على لستة عمليات المجاني، قائلًا "نشهد الله أنه قام بالعديد من العمليات دون مقابل داخل المستشفى وخارجها".

وواصل تصريحاته بأنه، كان ذو فكر طموح و لا يطمع في أي مكاسب شخصية، وبمجرد انضمامه لمجلس نقابة أطباء أسيوط، نجح بإكتساح على مدار دورتين متتاليتين، وقام مع مجموعته داخل المجلس بتغيير شكل العمل النقابي لنقابة الأطباء بأسيوط تغييرًا جذريًا.

وأكد أن شهيد الواجب، أخذ على عاتقه جمع الواقيات وتوزيعها على مستشفيات العزل، والمستشفيات المركزية، وأنه مع بدء الحظر كان يقوم بتوصيل زملائه بسيارته الخاصه، حتى أصيب أثناء تادية عمله بمستشفى أسيوط العام بفيروس كورونا المستجد، وأصبح أول شهيد للواجب في أسيوط.

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