عقيلة صالح: مصر ليست لديها أطماع فى ليبيا

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، أن تدخل مصر في الأزمة الليبية لم يكن طمعًا، مشيرًا إلى أنها تدخلت من أجل مصلحة الليبيين.وقال "صالح"، في لقاء مع قناة "الوسط تي في"، الأربعاء، "لا ينبغي لليبي عاقل أن يرفض المبادرات الدولية المطروحة لوقف إطلاق النار، وتدريب مصر لقوات ليبية هو دليل على أنها ليست لديها أطماع في ليبيا".وأضاف: "لمست من الرئيس الجزائري حرصا على التعاون مع مصر بخصوص أزمة ليبيا"، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى لفرض أشخاص معينين لحكم ليبيا، والليبيون انتبهوا لهذا الأمر.وأوضح رئيس البرلمان أن الحوار أساسا هو بين الليبيين وليس مع أطراف دولية أخرى، متابعًا: "قفل النفط لم يكن في صالح أحد وهو لكل الليبيين، ودعونا لآلية عادلة لتوزيع عائداته".