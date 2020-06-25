تزايد الهجمات الإلكترونية.. 20 ألف تقرير عن تهديدات فيروس كورونا

قال مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفدرالي، أمس الأربعاء، إن مركز الشكاوى الخاصة بجرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي تلقى 20 ألف تقرير عن التهديدات السيبرانية المتعلقة بفيروس كورونا هذا العام، حيث دق المسؤولون ناقوس الخطر بشأن تزايد التهديدات لأبحاث لقاح COVID-19.ووفقًا لتقرير صحيفة «ذا هيل»، قالت تونيا أوجوريتز، نائب المدير المساعد لقسم الإنترنت بمكتب التحقيقات الفيدرالية، إن IC3 يتتبع ارتفاعًا كبيرًا في المتسللين باستخدام أزمة COVID-19 لاستهداف الأمريكيين.وقالت أوجوريتز: «تلقى IC3 بالفعل العديد من الشكاوى حتى الآن مثلما تلقينا طوال عام 2019، وهذا لجميع أنواع الاحتيال عبر الإنترنت».وأشارت إلى أنه بالنسبة للنشاط المرتبط بالفيروس فقط -مثل عمليات الاحتيال أو رسائل البريد الإلكتروني المزيفة- فقد تلقى مكتب التحقيقات الفدرالي IC3 ما لا يقل عن 20 ألف شكوى.وكشفت البيانات الجديدة، أمس الأربعاء، استمرارًا لاتجاه زيادة الهجمات الإلكترونية والاستهداف خلال جائحة COVID-19 والاحتجاجات المستمرة حول وفاة جورج فلويد، وقد تم استهداف الوكالات الرئيسية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بينما استهدفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالفيروس صناديق الإغاثة الفيدرالية.وقالت «أوجوريتز»، في أبريل الماضى، إن IC3 يتلقى ما بين 3000 و 4000 شكوى للأمن السيبراني يوميًا ، وهي زيادة عن 1000 شكوى نموذجية يوميًا شهدها قبل الوباء.وحذر مكتب التحقيقات الفدرالي، ووكالة الأمن السيبراني (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي في مايو، من أن المتسللين يحاولون سرقة البحوث المتعلقة بفيروسات كورونا من المؤسسات الأمريكية.وقال مدير CISA كريستوفر كريبس، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتوقع أن تستهدف «كل خدمة استخبارات» البحوث المتعلقة بـ «COVID-19».