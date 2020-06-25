أحمد كريمة: الشذوذ من الكبائر ومن مات عليه يُغسل ويُكفن

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن جامعة الأزهر، إن مما تقرر شرعا أن فاعل الشذوذ الجنسي، فعل قوم لوط من الرجال أو السحاق من النساء،مرتكب لكبيرة من الكبائر المحرمة بنصوص قطعية الورود والدلالة معًا.وأضاف «كريمة»، خلال منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه إذا مات بآية ميتة فمذهب السنة والجماعة أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وفيها الدعاء له بالمغفرة والرحمة الإلهية، ويدفن في مقابر المسلمين، ويستغفر له هذا إذا كان من المسلمين وجريمته لا تخرجه عن ملة الإسلام، وأما الجزاء الأخروي فهو مثل غيره من مرتكبي الكبائر، أمره إلى الله وحده إن شاء عفا عنه بفضله، وإن شاء عاقبه بعدله.وتابع: «أما إن كان غير مسلم فحكمه إلى الله عز وجل "إن الحكم إلا لله" والله أعلم بحاله، هذا ما لزم بيانه، والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل».