ترامب: حصلت على المليارات من الصين لصالح المزارعين

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه تمكن من الحصول على مليارات الدولارات من الصين، وتم منحها للمزراعين من المستهدفين، على عكس جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المتحمل.وأضاف «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» منذ قليل: «فشل بايدن مع الصين.. أخذونا إلى عمال النظافة! لقد حصلت على مليارات الدولارات من الصين، وأعطيت الكثير منها للمزارعين المستهدفين».على صعيد آخر، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، مشيرًا إلى أن إرسال قوات إلى بولندا سيبعث برسالة قوية إلى روسيا.وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مؤتمر صحفي مع ترامب، إنه طلب من الرئيس الأمريكي عدم سحب قوات أمريكية من أوروبا، مضيفًا: «سحب القوات الأمريكية من ألمانيا سيكون ضارًا بأمن أوروبا».وأضاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي مع الرئيس البولندي أندريه دودا، وهو أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تفشي وباء كورونا الذي تسبب في اتخاذ إجراءات للعزل العام على مستوى العالم.وتابع «ترامب» في مؤتمر صحفي مشترك: «وقعنا العام الماضي إعلانين مشتركين لزيادة التعاون الأمني بين بلدينا ونتطلع لتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي».