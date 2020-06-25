زلزال شدته 5.9 درجة يضرب منطقة ميلفورد ساوند بنيوزيلندا

قال مرصد الزلازل الحكومى فى نيوزيلندا، جيونت، إن زلزالا شدته 5.9 درجة وقع قرب منطقة ميلفورد ساوند في جنوب غرب الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، اليوم الخميس.وأفاد المرصد، بأن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات، لكن لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار.واكتشف الجيولوجيون في نيوزيلندا قارة زيلانديا المفقودة التي غرقت في البحر منذ 23 مليون سنة بتفاصيل غير مسبوقة في الخرائط الجديدة لقاع المحيط.وبحسب «ديلى ميل» أنشأ المستكشفون الخرائط التكتونية والباثيمترية الجديدة حيث تغطي زيلانديا حوالي 1930511 ميل مربع، وهي كتلة قشرية غارقة إلى حد كبير ويعتقد أنها انفصلت عن قارة جوندوانالاند العظمى منذ أكثر من 79 مليون سنة، وتم التأكيد على أن زيلانديا تلبي معايير كونها قارة فى عام 2017 .