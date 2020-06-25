الحاج سعد 92 عامًا.. أكبر المتعافين بعزل بلطيم فى كفر الشيخ

سجلت مستشفي العزل ببلطيم في كفر الشيخ، حالة تعافي جديدة لمصاب يدعى سعد محمد محمد حيدر، 92 عامًا، ليصبح أكبر متعافي من الفيروس بمستشفى بلطيم.وأكد مصدر بمستشفي العزل ببلطيم، أن الحاج سعد قد استجاب للعلاج بسرعة كبيرة وكانت معنوياته مرتفعة للغاية طوال فترة علاجه والتي استمرت طيلة 10 أيام مكللة بجهود مضنية قام الطاقم الطبي ببذلها على مدار الساعة.وأضاف المصدر، أن تعافي الحاج سعد له رمزية كبيرة لدى باقي المصابين والذي بعث فيهم الأمل والتفاؤل في التعافي هم أيضًا، وزادهم ثقة في الطاقم الطبي المشرف على علاجهم، فضلًا عن ارتفاع أعداد المتعافين بالمستشفى خلال الآونة الأخيرة.وناشد المصدر، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.