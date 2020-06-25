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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-6-2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:02 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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يبحث المواطنون يوميًا عن مواعيد القطارات، ونظرًا لهذه الفترة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، أشارت هيئة السكك الحديدية إلى أنها تستمر في رفع مستوى الخدمة للمواطنين، منها تعقيم وتطهير عربات القطارات وانتظام حركة مواعيد القطارات اليومية، وأضافت هيئة السكك الحديد أن مواعيد القطارات ستتناسب مع مواعيد حظر التجوال حتى يوم السبت المقبل الموافق 27-6-2020.

ويقدم "الدستور" لقرائه مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء عن إلغاء حظر التجوال بداية من يوم السبت الموافق 27-6-2020، ولكن يجب على المواطنين أن يتخذوا الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي عدوى كورونا.

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