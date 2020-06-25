يبحث المواطنون يوميًا عن مواعيد القطارات، ونظرًا لهذه الفترة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، أشارت هيئة السكك الحديدية إلى أنها تستمر في رفع مستوى الخدمة للمواطنين، منها تعقيم وتطهير عربات القطارات وانتظام حركة مواعيد القطارات اليومية، وأضافت هيئة السكك الحديد أن مواعيد القطارات ستتناسب مع مواعيد حظر التجوال حتى يوم السبت المقبل الموافق 27-6-2020.ويقدم "الدستور" لقرائه مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:تعرف على مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 1143 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 935 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.قطار رقم 1935 - مكيفويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 956 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.قطار رقم 954 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.قطار رقم 966 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.قطار رقم 586 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.قطار رقم 948 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.قطار رقم 662 - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.قطار رقم 268 -ركابيبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.وكان قد أعلن مجلس الوزراء عن إلغاء حظر التجوال بداية من يوم السبت الموافق 27-6-2020، ولكن يجب على المواطنين أن يتخذوا الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي عدوى كورونا.