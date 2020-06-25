حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 25 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 25 يونيو، وفيما يخص برج الحوت، قالت:الحوتمهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا ملحّة تستوجب حلًا سريعًا قبل تفاقمها ودخول المتطفلين وماسحي الجوخ.عاطفيًا: أنت طموح وترغب في المزيد على الرغم من تحقيقك لجزء كبير من أحلامك مع الشريك.صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.