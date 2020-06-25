حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 25 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 25 يونيو، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:مهنيًا: تنجز عملًا يلاقي الاستحسان، وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك، وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقة.عاطفيًا: يكون تأثيرك نافذًا حتى لو تعاملت مع الشريك بمزاجية، وتطلق أفكارًا جديدة تلاقي الترحيب والاستحسان.صحيًا: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.