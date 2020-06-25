حظك اليوم.. برج الثور الخميس 25 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 25 يونيو، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب وتذليل العقبات.عاطفيًا: لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع الشريك؛ لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقًا ثمن مغامراتك معه.صحيًا: الخروج إلى الطبيعة أو التنزّه على شاطئ البحر من العلاجات المفيدة نفسيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.