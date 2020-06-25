تعافى 8 حالات مصابة بكورونا وخروجها من مستشفى العزل بالوادى الجديد

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بمحافظ الوادي الجديد، تعافي 8 حالات جديدة بعد تماثلها الشفاء وخروجها من مستشفي العزل.وأكدت اللجنة أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 8 حالات بمركز الخارجة، و3 بمدينة موط، وحالة وحيدة بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ242 إصابة، بينهم 14 حالة وفاة، و124 شفاء وخروج من العزل منذ بداية أزمة كورونا.وأوضحت اللجنة أنه تم تعافي وخروج 9 حالات بعد تماثلها للشفاء بمستشفيات العزل الصحي بحميات الداخلة، بالإضافة إلى إنتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧١ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.