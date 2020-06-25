من محفوظ إلى درويش إلى أمل دنقل.. هل أصبح الضرب فى كبار الشعراء موضة؟

يشهد الوسط الثقافي موسم الهجوم على كبار الشعراء، خصوصا بعد مقال سليم بركات عن محمود درويش، فقد تلقف البعض القضية الشخصية التي أثارها "بركات" ليربطونها بقيمته الشعرية من جانب، وينالوا من فنياته من جانب اخر.لكن الأمر لم يقتصر على درويش بل امتد لينال شعراء قدموا منجزًا في الشعرية العربية، منهم صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل وآخرين.ما يدعو للتساؤل لصالح من يتم تشويه هؤلاء الرموز بالتعريض بحياتهم الشخصية تارة، والانتقاص من قيمتهم الشعرية تارة أخرى.وعن موضة نسف الكبار يقول الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربى جامعة القاهرة:" الهجوم على بعض المبدعين الراسخين، من الراحلين بوجه خاص، أصبح أو كاد أن يصبح هجوما موسميا.. وهو أشبه بنوع من افتعال معركة مع خصم لا يستطيع أن يردّ. لكن، لحسن الحظ، فالإبداعات التي تبقى هي التي تستحق البقاء، وهي بحدّ ذاتها كفيلة برد هذا الهجوم الموسمي المتكرر.وأضاف حمودة:" طبعا، يمكن أن نستكشف أسبابا لهذا الهجوم، وأن نلتمس أعذارا لبعض المهاجمين، بل وأن نشفق على بعضهم ! ولكن يبقى السؤال: ما جدوى هذا كله؟ هو ضجيح بلا طحن، كما كان يقال.. الإبداع الحقيقي ينطوي، دائما، على قيمة أو قيم تستحق البقاء، وهي غير قابلة للتجاوز لأنها ـ ببساطة ـ مقترنة دائما بسياق ما، ويتم تلقيها دائما مقترنة بهذا السياق.. وإذا حاول بعضهم تجاهلها، أو نفيها، أو نسفها، فعليهم أن يتجاهلوا أو ينفوا أو ينسفوا حركة التاريخ كلها وكله.. تجدد السياقات، وأشكال التعبير وطرائقه، بل وتغير الذائقة، كلها لا يمكن أن تقيم قطيعة مع ما سبق من إبداعات حقيقية.وأكد حمودة:" ليست هناك قطيعة ممكنة في مسيرة الإبداع الإنساني، وإنما هناك تراكم واتصال، حتى ولو كان بالاختلاف.. ولذا، فربما كان من الأفضل، أن يسعى هؤلاء المهاجمون لهذه الإبداعات إلى أن يغتنوا بها، وأن يضيفوا لها، وأن يمتدوا بها.. وأن يدركوا أن محاولة إلغاءها سوف تنجح فقط في أن تجعلهم معلّقين في فراغ مطبق..أقول هذا لمن لديهم أسباب للهجوم، ولمن يستحقون الشفقة.. أما أولئك الذين يهاجمون بحثا عن دويّ زائف.. فالأفضل بالنسبة لهم حرمانهم من هذا الدويّ !.بدوره قال الدكتور أحمد بلبولة أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:" هناك مقولة قديمة تقول"إذا سكت الجاهل.. سقط الخلاف"، وهذا جهل والجهل مستويات متعددة، والجهل يدفع الانسان إلى نفي الحقائق الواضحة لأنه غير قادر على التعامل معها، والجهل يأخذ صورة متكبرة فتجعله يقزم الآخرين لكي يكون له مكانة، بالإضافة الى ان الجاهل دائمًا يعاني من فكرة حب الظهور، هذه ثلاثة مستويات تستطيع من خلالها ان تحكم على من يطعن في هذا الثالوث "درويش، دنقل، صلاح عبد الصبور"الذي أعده انا من قيمنا الشعرية الكبرى، ومن العلامات الفارقة في تاريخ الشعرية العربية.ويضيف بلبولة الفائز مؤخرًا بجائزة الدولة التقديرية:" قد يكون لك ملاحظات على دنقل ودرويش وصلاح عبد الصبور ولكن من الجهل أن ننفي اسهام هؤلاء الكبار في تطوير هذا الفن وفي الابقاء على وهج هذا الفن واستمراريته.وتابع:" أما عمن يكتبون على مواقع السوشيال ميديا"فيس بوك"، انا بالصدفة البحتة قرات منشور لشخص يشتم سيدنا أبو بكر ويصف المتنبي بأنه شاعر ضعيف، الفيس بوك هناك مشكلة انه يجمع مستويات متعددة من الثقافة اولبشر، الانسان البسيط ويجمع الانسان الجاهل وهناك فرق بين الجهل والأمية والجهل والبساطة، والجهل صفة تخص روح الانسان وقلبه وتركيبة عقله ونفسيته التي تعاني من عقدة، مثل لهؤلاء، ماذا يفعلون، إن كنا نحن سننقلب على ذواتنا لنأكلها أن ننهشها فإذا هي بداية النهاية ولكن نحمد الله على أن الذين يقول هذا الكلام أنهم جهلاء وبين جهلهم للجميع علاوة على المتخصصين طبعًا.أما الدكتور يسري عبدالله أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة حلوان فقال: "يحاول البعض التقافز على أكتاف الكبار، فيشنون هجوما مجانيا وغير مبرر على أصحاب المشاريع الحقيقية في ثقافتنا العربية.. المشكلة أن معظم من يفعلون ذلك لم يقدموا إسهامهم الحقيقي في مجرى الثقافة العربية.وواصل:" إن امتلاك العقل النقدي مسألة مهمة في تصحيح مسارات الواقع، حيث يجب أن يكون الخطاب موضوعيا وعقلانيا ومنحازا إلى المعنى، متخلصا من المرارات الشخصية والأحقاد الصغيرة التافهة، فالثقافة بالأساس بحث عن المعنى وانحياز للجدارة الإنسانية.بدوره الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي أستاذ الأدب بكلية دار العلوم قال:" هذا شئ طبيعي في أي ثقافة في العالم ما يمكن أن نسميه "نميمة ثقافية"، نتحدث عن فلان إن لم نجد شيئًا نفعله، وهو يخاطب شيئا في النفس مثل التشفي أو الانتقام، وانتقاص الآخرين يمنح شعورًا زائفًا أن من يتحدث هو انسان مميز، وهو موجود في كل ثقافات العالم ولا يؤثر تاثيرا حقيقيا في الثقافة، هي فقاعات، النميمة تأخذ اسبوع وتنتهي، ولكن هذا تصرف طبيعي جدا في ثقافات العالم ان يكون هناك نميمة ثقافية.وأكد الشرقاوي:" لكي تكون النميمة مؤثرة لا بد أن تكون عن شخصية ذات قيمة، درويش مثلا شاعر كبير وهو صوت هائل له حضور وجمهور، ونميمتك فيه لها صدى، ولو تحدثت عن شاعر مغمور لما وجد حديثك عنه رجع صدى، ومحفوظ أديب كبير جدا وهو من رموز الثقافة العربةي المعاصرة، وحين تنم فيه فستجد الكثيرين يردون عليك، وبالتالي تكون النميمة لها صدى ان كانت في حق شخص له قيمة، وليس معنى هذا ان الأقل منه يسلمون من النميمة، وهو موجود في التراث مثل أخبار الشعراء، المتنبي مثلا كمية التجريح فيه أكثر من كمية المدح له، وهناك كتب كاملة في أخطاء المتنبي، هل المتنبي فعلا شاعر سئ؟، بالعكس تمامًا، المتنبي أفضل من قال الشعر باللغة العربية، ومع ذلك التجريح لا ينتهى فيه حتى اليوم، هو مظهر حياتي وسلوك طبيعي لا يضيف للثقافة بالخير أو بالشر.وفي النهاية قال:" النميمة تنتهي بمجرد أن تغلق الصفحة، سليم بركات حين تحدث في شأن درويش هل انقص من قيمة درويش الفعلية كشاعر؟، بالطبع لا، وكل من شير كلام سليم بركات هل قللوا منه، بالطبع لا، لكنه مجال للخوض والكلام ضد او مع ليس مهما ولكن هو موضوع للحدث وبعد فترة سينسى الكل وسيظل نجيب محفوظ هو نجيب محفوظ، وسيظل أمل دنقل هو أمل دنقل، وسيظل محمود درويش هو محمود درويش، هذه نميمة معتادة في التاريخ الثقافي لأي أمة، والتاريخ يؤكد هذا الأمر.