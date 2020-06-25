«تموين الفيوم»: ارتفاع حصيلة توريد القمح لأكثر من 125 ألف طن

أعلن المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، ارتفاع حصيلة ما استقبلته صوامع وشون وهناجر المحافظة من الموردين للقمح المحلي لأكثر من 125 ألف طن من إنتاج موسم 2020، وذلك في مدة بلغت 70 يومًا منذ بدء الموسم في منتصف شهر أبريل الماضي.وأوضح "حرز الله"، خلال جولة تفقدية على صومعة قصر الباسل بمركز إطسا، أن الطاقة التخزينية للصومعة 60 ألف طن، وعدد الخلايا بها 12 خلية، والصومعة مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين، والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون من الاقماح، نظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.وأضاف أنه تم سحب عينات قمح من كل الخلايا الموجودة بالصومعة؛ للتأكد من درجة نقاء وسلامة القمح المخزن بها.وأكد وكيل وزارة التموين بالفيوم أنه يتم استلام محصول القمح يوميًا من المزارعين والموردين، بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، وتوفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد بمختلف الصوامع والشون والهناجر بالمحافظة.