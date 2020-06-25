صرف 15 مليار جنيه للمزارعين عن توريد القمح المحلى

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار استقبال توريد القمح المحلى من المزارعين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء التوريد.وأضح التقرير أنه تم تنظيم استلام المحصول بجداول منظمة، منعا للتزاحم أمام أماكن التخزين، كذلك تعقيم السيارات المحملة بمحصول القمح قبل دخولها الصوامع التابعة للوزارة، كإجراء احترازى، بجانب مد الوزارة المطاحن بكافة كميات الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم لإنتاج الدقيق وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية.وأكد التقرير ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين إلى ما يقرب من 3 ملايين و500 ألف طن منذ فتح باب التوريد وحتى الآن، بسعر 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.كما تقوم لجنة استلام الأقماح بفحص المحصول للتأكد من درجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة، على أن يستمر موسم توريد القمح المحلى حتى منتصف شهر يوليو المقبل.وأوضح التقرير، أنه تم صرف مستحقات للمزارعين تصل لأكثر من 15 مليار جنيه حتى الآن، حيث وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين أول بأول، ويتم السداد خلال مدة 48 ساعة منذ التوريد، وتذليل أى عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلى.كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من حيث تعقيم أماكن تخزين الأقماح بشكل مستمر، بجانب توريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة، وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.كما أكد على سرعة دفع المستحقات للفلاحين أول بأول، لافتا إلى أنه لأول مرة ندخل موسم القمح المحلى ويكون فيه مخزون استراتيجى بهذه المدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن المخزون الحالى يكفى لمدة تقرب من 6 أشهر حتى الآن.