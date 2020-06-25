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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز المنصورة الجديدة: تنفيذ 6 مشروعات بقطاع المرافق بتكلفة 4.7 مليار جنيه

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:11 ص
رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط
علا العلاف
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كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط، والمشرف على جهاز المنصورة الجديدة، أن هناك ٦ مشروعات قومية جاري تنفيذها بقطاع المرافق بالمنصورة الجديدة، تبلغ استثماراتها نحو ٤.٧ مليار جنيه.

وقال المشرف على جهاز المنصورة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه يجرى تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليار و٤٠٠ مليون جنيه، على مساحة ٢٢ فدانًا، بطاقة إجمالية ١٦٠ ألف م٣ يوم.

وأضاف: كما يجرى تنفيذ مشروع محطة المعالجة على مساحة ٤٧ فدانًا في أقصي جنوب منطقة ٨٠٩ فدان بطاقة إجمالية ١٢٠ ألف م٣ يوم، المرحلة الأولي منها بطاقة ٣٠ ألف م٣ يوم، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الرابع الأول لعام ٢٠٢1.

وأشار «رجب»، إلى أن المشروع الثالث يشمل مخطط تنفيذ محطة المحولات المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالى ١٤ فدانًا بقدرة ٥٠٠ ميجا فولت أمبير، المرحلة الأولى من المشروع حوالي ٣٠٠ ميجا فولت أمبير؛ بتكلفة حوالي ٤٦٠مليون جنيه.

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروع شبكة الكهرباء للمرحلة الأولي من المدينة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي واحد مليار و١٤٦ مليون جنيه، بإلاضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولي من أعمال المرافق بالمدينة من (طرق، مياه، صرف، مطر، ري).

وفيما يخص مشروع تنفيذ الأبراج الشاطئية، قال المشرف على جهاز المنصورة الجديدة، إنه يجري تنفيذ عدد ٢ برج بارتفاع ٢٢ طابقًا بإجمالي عدد ٣٤٠ وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق، وجاري إعداد مستندات الطرح.

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