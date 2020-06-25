الصحة تدفع بـ١٨ سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام

أعلن الدكتور خلف الله عمر مدير مستشفى الأقصر العام، عن إضافة ١٨ سرير بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد- كوفيد ١٩، والتي تحتاج إلى مستويات عالية من الرعاية الصحية نظرًا لحجم الإصابة.وقال عمر في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل جاهدًا على مساعدة مرضى فيروس كورونا على التعافي من خلال تكثيف العمل على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، والالتزام الكامل في تطبيق البروتوكول العلاجي الصادر عن وزارة الصحة المصرية، إلى جانب الشق الاجتهادي للفريق الطبي.واضاف أن، المستشفى شهدت إجراء عدد من العمليات الجراحية لسيدات حوامل مصابات بالفيروس، وعمليات عظام، إلى جانب التعامل مع المرضى من حامل الفيروس ممن يعانون أيضًا من أمراض مزمنة.وأشار إلى أن، مديرية الشؤون الصحية تعمل على مد المستشفى بكافة التجهيزات والادوات الطبية، بالشكل الذي يسمح بتقديم أفضل أشكال الرعاية الطبية للمرضى من مصابي فيروس كورونا.وألمح إلى أنه كان قد عقد اجتماعًا بحضور الدكتور بكرى عبد الستار مدير مستشفيات العزل بصحة الأقصر، مع الأطقم الطبية من رجال الجيش الأبيض بالمستشفى لمناقشة بعض الأمور الهامة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، ببدء عمليات فحص حالات الإشتباه وإستقبال المرضى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكد أن، المستشفى بدأت منذ فترة قريبة في فحص حالات الإشتباه وإستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيًا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، حيث أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أما المرضى الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، سيُجرى لهم مسحة إختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات، أما الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الإنتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، والحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.وأوضح أنه، في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول: تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليًا، والمستوى الثاني: معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، والمستوى الثالث: وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل، وسيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية، وسيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.