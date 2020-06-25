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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الخميس 25-6-2020 بالبنوك المصرية

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:39 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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يبحث الكثير من المصريين عن أسعار العملات العربية والأجنبية، وأسعار الصرف في البنوك المصرية، وذلك لأغراض الشراء والبيع من الخارج، بالإضافة إلى التداول في البورصات العالمية.

وينشر "الدستور" أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك المصرية، اليوم الخميس 25-6-2020، في بداية تعاملات اليوم، والتي تتباين من بنك لآخر، حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف.

وتقاس العملات الأجنبية بقيمة الاحتياطى الأجنبى في مصر من عدد من العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والين اليابانى والجنيه الإسترلينى واليوان الصينى، ونسبة حيازتها المصرفية في مصر.

أسعار العملات اليوم الخميس 25-6-2020 بالبنوك المصرية


سعر اليورو الأوروبي

سجل سعر اليورو الأوروبي ارتفاعًا نسبيا إلى 17.99 جنيه للشراء، و18.24 جنيها للبيع، في البنك الأهلي المصري، وفي بنك HSBC بلغ اليورو 18.09 جنيه للشراء و18.28 جنيه للبيع، أما في البنك العربي الأفريقي بلغ سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، وفي بنك CIB بلغ سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ارتفع أيضا الجنيه الإسترليني مسجلا 19.88 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري،
وفي بنك "إتش إس بي سي" بلغ 20.08 جنيه للشراء و20.39 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 19.19 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع، أما في CIB وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 19.91 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودى 4.29 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، أما في البنك الأهلي فبلغ سعره 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك "إتش إس بى سى" سجل الريال السعودي 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي بلغ سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في CIB بلغ سعر الريال السعودى 4.22 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي بنك "إتش إس بى سى" بلغ الدرهم الإماراتي 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى 52.41 جنيه للشراء، 52.75 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، وكذلك السعر في البنوك الحكومية وعلى رأسهم البنك الأهلي وبنك مصر، أما في CIB سجل الدينار الكويتى 50 جنيه للشراء 52.72 جنيه للبيع.

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