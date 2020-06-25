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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عزل قها» يعلن تشغيل قسم غسيل الكلى لمصابى كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:09 ص
مستشفى قها المركزي
مستشفى قها المركزي
كتب صلاح حسنى
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أعلن مستشفى قها المركزي، المخصص لعزل حالات الإصابة بكورونا، نجاح الفريق السابع لإدارة المستشفى، برئاسة الدكتور محمود حسب الله المدير الطبي والدكتور على طبل، في تشغيل قسم غسيل الكلى وإجراء جلستي غسيل لحالتين تعانيان من الإصابة بفيروس كورونا وفي حاجة للغسيل بشكل دوري.

ووجه المستشفى بهذه المناسبة، في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، الشكر الخاص لـ"دينامو" المستشفى رضا عرفات، رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية، وصاحب المهام الكثيرة والمتعددة، وحمد مصطفى، فني الأجهزة الطبية، والممرضة المجتهدة "منار جمال".

وكان المستشفى قد أعلن تعافي 10 حالات من الفيروس بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وأشار الدكتور محمود حسب الله، رئيس الفريق الطبي السابع، إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 291 حالة منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يتعامل كأسرة واحدة وهو ما يساهم في ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس.

وأضاف "حسب الله" إلى أن الفريق الطبي بقها يواصل العمل بالليل والنهار من أجل راحة وإسعاد المرضي وارتفاع عدد المتعافين.

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