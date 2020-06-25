ضبط مؤسس صفحتين على «فيسبوك» لتسريب امتحانات الثانوية العامة
الخميس 25/يونيو/2020 - 12:15 ص
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعي لقيامه بتأسيس صفحتين عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك " واستغلالهما في الترويج لأسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة.
وبالتحقيق معه قرر بحصوله على الأسئلة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عقب بدء الامتحانات بهدف تحقيق الربح المادي من خلال الحصول على كروت شحن فئة (100 - 200- 300) جنيه من أعضاء الصفحة الراغبين في الحصول على أسئلة الامتحانات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالتحقيق معه قرر بحصوله على الأسئلة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عقب بدء الامتحانات بهدف تحقيق الربح المادي من خلال الحصول على كروت شحن فئة (100 - 200- 300) جنيه من أعضاء الصفحة الراغبين في الحصول على أسئلة الامتحانات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.