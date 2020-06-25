ضبط مؤسس صفحتين على «فيسبوك» لتسريب امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعي لقيامه بتأسيس صفحتين عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك " واستغلالهما في الترويج ‏لأسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة.وبالتحقيق معه قرر بحصوله على الأسئلة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عقب بدء الامتحانات بهدف تحقيق الربح المادي من خلال الحصول على ‏كروت شحن فئة (100 - 200- 300) جنيه من أعضاء الصفحة الراغبين في الحصول على أسئلة الامتحانات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.