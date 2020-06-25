استمرار سجن صحفيين أتراك كشفوا مقتل ضباط فى ليبيا

أمرت محكمة تركية، باستمرار حبس 3 صحفيين أتراك وإطلاق سراح ثلاثة آخرين كانوا يخضعون للمحاكمة بتهم كشف أسرار الدولة بعد كشفهم تفاصيل مقتل ضباط من المخابرات التركية في ليبيا، حيث أرسلت أنقرة قواتها لدعم ميلشيات حكومة الوفاق.واعتقلت القوات التركية منذ مارس الماضي 8 صحفيين بتهمة كشف هوية اثنين من أعضاء جهاز المخابرات، ويوجد منهم 6 قيد الاحتجاز، فيما لم يتم توقيف اثنين منهم حتى الآن لكن التحقيقات مستمرة معهم.من جانبه، أوضح المحامي جلال أولجن، اليوم، أن المحكمة أفرجت عن المتهمين باريش ترك أوغلو من موقع تلفزيون أودا تي في، وفرحات جيليك، وآيدن قيصر من صحيفة يني ياسام، فيما ستنعقد الجلسة القادمة للمحاكمة في التاسع من سبتمبر للنظر في باقي التهم والأفراد المحتجزين.وأكد الجيش الليبي مقتل العشرات من جنود وضباط قوات العدوان التركي بجانب مقتل المئات من المرتزقة الأجانب الذين أرسلهم رجب طيب أردوغان إلى ليبيا لدعم أطماعه بالتعاون مع ميلشيات حكومة الوفاق الغير شرعية برئاسة فائز السراج.