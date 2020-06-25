طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبتين الأدبية والعلمية بقسميها "علومرياضة"، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019ـ2020.ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان لمدة 3 ساعات، وسط إجراءات احترازية وحماية فائقة، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة الامتحانية من تفشي فيروس كورونا.جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت باتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا.2- ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.4- توفير 10 من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير.5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب.6- تواجد كل من "المعاونين – و2 عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.7- استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى (9.30 صباحًا).9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.