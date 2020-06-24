مساعد المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان بحدائق أكتوبر

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم، مشروعات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر، رافقه خلال الجولة المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز والمهندس أحمد خلوصي نائب رئيس الجهاز وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات المنفذة.اشتملت الجولة التفقدية لنائب مساعد رئيس هيئة المتجمعات موقف المرافق بتلك المشروعات الخدمية التي تتمثل في تنفيذ الوحدة الصحية والحضانة والمدارس التعليم الأساسي، ووجه بسرعة إنهاء توصيل المرافق الخاصة بالخدمات لإنهاء تسليمها للجهات المختصة مثل: وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.وأثنى كمال، على التزام الجميع بالعمل بشكل مكثف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.