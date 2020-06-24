«الإحصاء»: الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 63.3% من الاستثمارات المتدفقة لمصر
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:49 م
أميرة ممدوحطباعة
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التدفقات الاستثمارية لمصر ارتفعت إلى حدود 4.9 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2019-2020 مقابل 4.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.
وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن الاتحاد الأوروبى يستحوذ على 63.3% من التدفقات للداخل بقيمة 3.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2019-2020 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.
وأضاف الإحصاء، أن الدول العربية جاءت فى المرتبة الثانية بين الاستثمارات الأكثر تدفقا للداخل بنسبة 22.4% بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2019-2020 مقابل 0.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، ثم الولايات المتحدة بقيمة 0.3 مليار دولار مقابل 0.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن الاتحاد الأوروبى يستحوذ على 63.3% من التدفقات للداخل بقيمة 3.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2019-2020 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.
وأضاف الإحصاء، أن الدول العربية جاءت فى المرتبة الثانية بين الاستثمارات الأكثر تدفقا للداخل بنسبة 22.4% بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2019-2020 مقابل 0.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، ثم الولايات المتحدة بقيمة 0.3 مليار دولار مقابل 0.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.