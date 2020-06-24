«الإحصاء»: الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 63.3% من الاستثمارات المتدفقة لمصر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التدفقات الاستثمارية لمصر ارتفعت إلى حدود 4.9 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2019-2020 مقابل 4.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن الاتحاد الأوروبى يستحوذ على 63.3% من التدفقات للداخل بقيمة 3.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2019-2020 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.وأضاف الإحصاء، أن الدول العربية جاءت فى المرتبة الثانية بين الاستثمارات الأكثر تدفقا للداخل بنسبة 22.4% بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2019-2020 مقابل 0.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، ثم الولايات المتحدة بقيمة 0.3 مليار دولار مقابل 0.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.