تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالفيوم

تمكنت حمله برئاسة المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية تموين الفيوم، من ضبط 250 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، وسلع غذائية متنوعه منتهية الصلاحية، بالإضافه إلى لحوم بقري مذبوحة خارج المجزر الحكومي باختام مزورة بناحية كيمان فارس.وتم تحرير محاضر بأرقام ٢٠٠٠ جنح أمن دولة طوارىء، ٧٠٩٨، ٧٠٩٩ جنح قسم أول، وتم تحرير محاضر أخرى للإدارة، منها محاضر إثبات حالة، ومحاضر بدون ترخيص للمخابز السياحية، ونقص وزن ومواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن للمخابز البلدية والتجار التموينين، وعدم الإعلان عن الأسعار.وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز.