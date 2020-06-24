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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: فتح 320 مستشفى لعلاج كورونا خفَّض التردد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:44 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
أحلام عبدالرحمن
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رضاها عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة في مستشفى أم المصريين بالجيزة وذلك أثناء جولتها التفقدية أمس.

وقالت زايد في تصريحات للإعلاميين على هامش الجولة، وعرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، اليوم، إن مستشفى أم المصريين، نموذج من مستشفيات وزارة الصحة الذي يقدم علاج فيروس كورونا في مسار مختلف تماما عن خدمة المواطنين في الأمراض الأخرى.

وأشارت إلى أن التردد على المستشفيات بدأ يقل، والشكوى قلت بعد فتح 320 مستشفى لعلاج مرضى كورونا، مردفة: "أطلقنا حملة 100 مليون صحة للحفاظ على صحة المصريين، بدأت بـ 8 محافظات منها الجيزة، اطمأننا على تقديم خدمة كورونا".

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، مستشفى (أم المصريين العام)، برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في إطار متابعة سير العمل بمبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى خطوط استقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة ب فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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