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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس تبحث إجراءات انعقاد امتحانات السنوات النهائية بالكليات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:41 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
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عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا طارئًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعمداء الكليات؛ لبحث كافة الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.

وأشاد المتيني، بجهود إدارة الجامعة وكلياتها في تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمباني الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها، مؤكدا استمرار وتكثيف أعمال التعقيم بشكل دوري لضمان أعلى درجات السلامة، كما تم الاتفاق على أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد بدء الامتحانات عبر المواقع الرسمية لكل كلية.

وجه المتيني، بسرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل، والتي من المقرر أن تبدأ ما بين 6 إلى 11 من يوليو المقبل وتنتهي في الفترة من 15 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجامعي الحالي 2020، وذلك حسب احتياجات كل كلية لإقرارها خلال جلسة مجلس الجامعة المزمع انعقادها يوم الإثنين المقبل، وذلك لجميع الكليات اما بالنسبة لكلية الطب فتبدأ الامتحانات النهائية للسنة الرابعة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتستمر الامتحانات تباعا حسب الجداول التي ستعلن في كلية الطب.

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