الكنيسة تحتفل بعشية افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعشية تذكار افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس، في مثل هذا اليوم من عام ١٦٨٤ للشهداء الأطهار الموافق الثلاثاء ٢٥ من يونيو عام ١٩٦٨ وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس.واحتفلت الكنيسة بافتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة القائمة بدير الأنبا رويس الذي كان يُعرف أيضًا بدير الخندق، وأقيم لهذه المناسبة ولمناسبة عودة رفات القديس مرقس الرسول من روما بعد أن ظل في مدينة البندقية بإيطاليا ١١ قرنًا.وأقيم احتفال ديني كبير رأسه البابا كيرلس السادس وشهده الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا وعدد كبير من رؤساء الأديان ومندوبي الكنائس في كل العالم كان من بينهم البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.