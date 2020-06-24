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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخشت»: 50% إعفاء من تكاليف علاج كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:38 م
الدكتور الخشت
الدكتور الخشت
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء 50% من تكاليف علاج أقارب الدرجة الأولى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد تحويله لمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا سريان قراره السابق بتحمل جميع مصاريف العلاج مهما بلغت لجميع منسوبي جامعة القاهرة في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أقر في وقت سابق تيسيرات جديدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة؛ منها السماح بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمد من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط إحضار الفواتير مختومة ومعتمدة، وتتحمل الجامعة سداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.

كما أصدر قرارًا بتشغيل عيادة كلية الحقوق ومستشفى الطلبة والمنيل الجامعي والملك فهد بقصر العيني لختم تجديد صرف الأدوية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وقرر الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 شهور إضافية وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، ووجه بتخصيص مندوب رسمي تحت إشراف عمداء الكليات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الأمراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا.

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