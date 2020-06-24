«المتحدة»: نحترم الأزهر ونثمن دوره كشعاع نور واعتدال

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احترامها الشديد وتقديرها للأزهر الشريف، المؤسسة الدينية والوطنية العريقة وجميع قياداتها، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب.وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بيان الشركة الذى يؤكد الدور الريادي للمؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي ورسالتها الوسطية البناءة المستمرة منذ أكثر من ١٠٠٠ عام.وقالت الشركة في بيانها إنها تجدد التأكيد على عظيم تأييدها للدور التنويري للمؤسسة العريقة التي لطالما ظلت الأمة الإسلامية بمنهجها المعتدل، كما تثمن المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة وسائلها الإعلامية الدور الوطني للأزهر الشريف في مصر، ودوره كشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربي والإسلامي.