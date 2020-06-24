«صحة اتحاد المستثمرين»: قطاع الدواء لم يتأثر بكورونا

أشاد الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عضو مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان، بقرار الحكومة الخاص بعودة الحياة تدريجيًا، وذلك لتشغيل عجلة الإنتاج مرة أخرى.أضاف حافظ، لـ"الدستور"، أن قطاع الأدوية لم يتأثر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، عكس بقية القطاعات؛ معللًّا ذلك بأنه قطاع حيوي لا غنى عنه، ومؤكدًا أن مبيعات القطاع تأثرت في بداية الأزمة ثم عادت إلى التحسن والاندماج في خطة التعايش مع الوباء التي وضعتها الحكومة.وتابع عضو مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان أن الجمعية دشّنت مركزًا صحيًا لعزل مصابي الفيروس التاجي من عمال مصانع المنطقة، وتم تشغيل المركز وافتتاحه أول الأسبوع الجاري.