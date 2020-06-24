«عودة الروح».. قرارات فتح الأندية في عيون مدربين

ثلاثة أشهر، فارق خلالها عُشاق الملاعب الخضراء محبوبتهم، وباعد وباء كورونا بين مُدربي كرة القدم؛ ومصدر مُتعتهم ودخلهم في الوقت ذاته، وتوقفت الساحرة المستديرة عن عزف الألحان الرائعة في ملاعب الأندية ومراكز الشباب.. قبل أن يُعلن رئيس الوزراء أن العودة باتت قريبة."اشتقنا للعودة كثيرًا.. طال انتظار القرار، وجاء متأخرًا، غير أن تأخره كان خارج عن إرادة العالم كله".. يقولها أحمد توفيق، المدير الفني لأكاديمية المقاولين العرب فرع حلوان، معتبرًا أن الأزمة الأخيرة كشفت لهم أن مدربين كرة القدم ليس لهم سند، فلم تهتم بهم وزارة الشباب والرياضة، ولا نقابة المهن الرياضية التي اكتفت بتقديم 200 جنيه، لم يتسلمها أكثرهم، لأنهم سوف يُنفقون مثلها من أجل الذهاب للحصول عليها.يُضيف مدرب كرة القدم: ليس لنا مصدر دخل آخر.. 4 شهور بدون أي عمل.. لكنه رغم تأخر العودة، فالأمر يعتبر درس لنا يُعلمنا أنه يجب علينا أن نتكاتف معًا كمدربين كرة قدم.الملايين من مدربين ولاعبين، كانوا في انتظار قرار عودة النشاط الرياضي ـ وفقا لـ سيف عمر، مدرب بأكاديمية مصر يونايتد ـ أكثرهم تضرروا من توقف النشاط، خاصة مدربي الأكاديميات التي تضم كوادر ليس لها أي عمل آخر سوى التدريب."لا يجب أن نجعل سعادتنا بالعودة تُنسينا الضوابط التي يججب أن نكون عليها بعد استئناف النشاط، فالإجراءات الاحترازية يجب الالتزام بها بشدة" يُضيف سيف، موضحًا أن الأكاديمية التي يعمل بها، تعقد اجتماعات يومية منذ فترة، من أجل التنسيق لهذه العودة، بحيث تكون هناك خطة تمنع أي تجمعات داخل الملعب من لاعبين أو مدربين، حفاظًا على صحة الجميع، والتزامًا بتعليمات الدولة في هذا الشأن.من بين الإجراءات التي اتخذتها أكاديمية المدرب سيف، كانت التشديد على ضرورة أخذ الاحتياطات بكل جدية، حفاظًا على اللاعبين الصِغار، فالأمر هُنا ليس مسموحًا به أي خطأ قد يتسبب في انتقال العدوى بين الأطفال، فتخصيص كرة لكل لاعب، كانت من بين الإجراءات التي من المُزمع وضعها ـ حسبما يقول.المدرب الشاب أعرب عن سعادته لاقتراب عودة الروح لزملاؤه العائدين لممارسة عملهم الوحيد بعد طول انتظار: متفاءل أن الحياة ستعود أفضل مما كانت عليه.