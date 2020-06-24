صورة وتعليق.. فخامة القداس الأرثوذكسي

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة حملت شعار فخامة القداس الأرثوذكسي.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "هذه الصورة من القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية الذي ترأسه صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بمشاركة مطرانة وأساقفة إبرشيات البطريكية في مصر، ومساعدة كهنة مصر، بمناسبة مرور 30 عامًا على الرسامة الأسقفية الأولى للبابا ثيودروس".وشارك في القداس الإلهي المتروبوليت نيقولاوس، مطران طنطا وتوابعها (إرموبوليوس) والوكيل البطريركي للأرثوذكس المصريين. والمتحدث الرسمي للبطريركية، والمتروبوليت نيقوديموس، مطرانية مصر الجديدة وتوابعها (ممفيس) والوكيل البطريركي بالقاهرة، والمتروبوليت نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها (بيلوسِيُو) والمشرف على مطرانية الإسماعلية وتوابعها (ليوندوبوليوس)، والمتروبوليت ناركيسوس، مطران نفكراتوس (شمال الدلتا) والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والأسقف جرمانوس، أسقف تامياثيوس (دمياط) ورئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.