كورونا يحصد 11 شخصًا جديدًا في فرنسا

أعلنت فرنسا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 29 ألفا و731 وفاة.وواصل عدد المصابين الذين يتم نقلهم للمستشفيات وكذلك أعداد المرضى داخل وحدات العناية المركزة التراجع.ووصل إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 199 ألفا و343 حالة، وتراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بواقع 192 مصابا، إلى 9299 كما انخفض عدد مصابي كورونا داخل وحدات العناية المركزة بواقع 24 مصابًا إلى 658.