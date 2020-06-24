زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب العاصمة اليابانية طوكيو

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر منطقة العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر مساء الأربعاء، لكن لم يتم إصدار تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عالية (تسونامي).وحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 4:47 صباح الخميس (19:47 بتوقيت جرينتش مساء الأربعاء) قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المجاورة لطوكيو، وعلى عمق حوالي 30 كيلومترا تحت سطح الأرض، فيما لم ترد تقارير بعد بشأن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.يشار إلى أن اليابان واحدة من أكثر دول العالم المعرضة لحدوث زلازل.