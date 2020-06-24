«التموين» تفعّل 6 خدمات: نقل البطاقة من محافظة لأخرى

قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لمركز نظم المعلومات، إنه تم فتح خدمات موقع دعم مصر منها نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، إصدار جديد للبطاقات، فصل اجتماعي للبطاقات، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، إعادة إرسال الرقم السري، مضيفًا أن الخدمات متاحة من خلال الدخول على موقع دعم مصر: http:www.tamwin.com.eg.كان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه بإطلاق تحديث موقع دعم مصر؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في ميكنة منظومة التموين.واجتمع الرئيس السيسي، قبل يومين مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن استعراض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.توجيه الرئيس بالتوسع في ميكنة منظومة التموين جاء للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلًا عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة في الوقت الراهن.