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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية»: هناك أزمة تواجه مدارسنا في لبنان

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:58 م
مدارس لبنان
مدارس لبنان
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قالت عضو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأخت باسمة الخوري، إنّ "المدارس لا تعلم فعليًا إلى أين تتّجه في الأيّام والأسابيع والأشهر المقبلة، تمامًا كما أيّام الحرب، لأنّ الوضع يزداد سوءًا من يومٍ إلى آخر".

أمّا عن الإجراءات الوقائيّة التي ستُتَّخذ لحماية المدارس من "كورونا"، أكدت أنّ "المدارس في حيرةٍ من أمرها على هذا المستوى، لا ندري إن كان تفشّي الفيروس سيطول أو أنّه سينحسر قريبًا".

ولدى سؤالها عن الأقساط وانعدام قدرة الأهل على الدفع، ترى الخوري أنّ "الأزمة لا تقتصر على الأهل، بل على المدارس كافّةً، فالأهل يرفضون دفع الأقساط في حين أنّ الإدارات لا تعلم حتّى الآن كيفيّة التصرّف على وقع تبدّل الظروف بوتيرة متسارعة في البلد"، مُضيفةً: "تحوّلنا إلى مؤسسات للشئون الاجتماعيّة وأمامنا تحدّيات كبيرة في الأيّام القادمة سيّما أنّنا نعيش على وقع الصدمات".

وأوضحت أنّ "هناك شريحة من التلاميذ التي ستغادر المدارس الخاصة وتنتقل إلى المدارس الرسميّة، لكنّنا مُصرّون على استمرار العمل واستيعاب الشريحة المتبقية"، مُشيرةً إلى أنّ "الأهل يتحمّلون معنا أعباء هذه الأزمة ويصمدون رغم الصعوبات المتراكمة".

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