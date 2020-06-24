الإمارات تعلن انتهاء برنامج التعقيم الوطني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات في أبوظبي؛ لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بالجهود الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى تطوير لقاحات آمنة وفعالة.استعرضت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي - خلال الإحاطة - أحدث التطورات المتعلقة بمرض كوفيد 19 بما يشمل عدد الحالات، معلنة عن مشاركة دولة الإمارات في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح واعد ضد مرض كوفيد 19، وذلك في إطار التعاون المثمر لدعم الجهود العالمية في مواجهة الجائحة والتغلب عليها.وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن الفترة الماضية قدمت للجميع دروسًا كثيرة، وشهدت العديد من التحديات، مشيرةً إلى أن الالتزام والتعاون شكلا أهم الدروس المستفادة إذ كانا أفضل الطرق لتحقيق نتائج إيجابية.واعتبرت الضحاك، أن التناغم بين جهود الدولة بمؤسساتها المختلفة والتزام المواطنين مثّل نقطة محورية، وسببًا رئيسًا في نجاح النموذج التي تبنته الإمارات للتصدي لهذا المرض، مؤكدةً أن الاستمرار فيما حققناه والحفاظ على ما أنجزناه، يتطلب المزيد من الالتزام والروح الإيجابية بين الجميع خلال المراحل المقبلة.وأكدت الضحاك، استمرار إجراء الفحوصات بوتيرة مرتفعة، حيث تم إجراء 44،291 فحص جديد، كشفت عن تسجيل 450 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 46،133 حالة.وأعلنت شفاء 702 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 34،405 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالات، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11،421 حالة.من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، مشاركة دولة الإمارات في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح واعد ضد مرض كوفيد 19، وذلك في إطار التزامها بالتعاون المثمر لدعم الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة الجائحة والتغلب عليها.وقالت الحوسني، إن هذا الإنجاز يعد نتيجة لمنظومة البحث العلمي المتكاملة التي يحظى بها القطاع الصحي في الدولة، والتي تعمل وفق أولويات محددة وضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: الدراسات الوبائية التي تساعد في التعرف على المرض وطرق السيطرة عليه، فيما يركز المحور الثاني على الدراسات المختصة في تشخيص المرض وتطوير حلول مبتكرة وسريعة للتشخيص بما في ذلك الدراسات الجينية، ويعنى المحور الثالث بالبحوث السريرية المتعلقة بالعلاج والتطعيمات.وأوضحت الحوسني، أن المشاركة في التجارب السريرية تأتي في إطار الشراكة بين مجموعة "جي 42" في دولة الإمارات و"تشاينا ناشونال بيوتك جروب" الصينية، على أن تقود العمليات السريرية للقاح في الدولة دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك بهدف تسريع عملية تطوير لقاح آمن وفعال يتاح في الأسواق بنهاية 2020 أو مطلع 2021.بدوره، أكد المتحدث الرسمي بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، أن توجيهات القيادة أسهمت في اتخاذ قرارت صائبة لمواجهة فيروس لتستمر الإمارات في مسيرتها نحو المستقبل بخطى ثابتة، معلنًا عن اكتمال برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة اعتبارًا من اليوم، وكذلك السماح للأطفال دون 12 عاما بدخول المراكز التجارية والمطاعم في كافة إمارات الدولة.وأشار الظاهري إلى أن البرنامج الوطني شهد إجراء تعقيم كامل لكافة المرافق في دولة الإمارات إلى جانب وسائل النقل العام وخدمة المترو، مشددًا على أن عمليات التعقيم الخاصة بالمنشآت العامة والخاصة سوف تستمر بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.وشدد على استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحد المسموح به من الركاب في السيارة الواحدة وهو ثلاثة أشخاص، ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفرادًا من أسرة واحدة، ووجوب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة.