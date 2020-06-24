وزير خارجية الاحتلال: لن نضم غور الأردن

قال جابي أشكنازي، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إن مخطط الضم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية لن يشمل غور الأردن.وأكد أشكنازي، أنه لن يكون هناك ضم لمنطقة في غور الأردن، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".من جانبه، أوضح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن إسرائيل هي المسئولة عن قرار تنفيذ خطة فرض السيادة على الضفة والأغوار.وعقدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعا لمناقشة منح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ مخطط فرض السيادة.في السياق ذاته، أعلن سفراء الدول الأوروبية لدى مجلس الأمن الدولي، رفضهم تنفيذ إسرائيل خطوة أحادية الجانب بضم مستوطنات الضفة والأغوار.ويسعى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى تنفيذ مخطط الضم بحلول شهر يوليو المقبل.