مار يوستينوس يستقبل رئيس جمعية كاريتاس الجديد في لبنان

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، برئاسة الأب عبدو أبو كسم، إن نيافة المطران مار يوستينوس ​بولس سفر، استقبل​ رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ل​كاريتاس​ زحلة، حيث تمّ تعيين السيد فادي سابا رئيسًا لكاريتاس زحلة بلبنان.وأضاف "أبو كسم" في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للاعلام بلبنان، نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه هنّأ نيافته رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة وشجعهم على العمل في هذه الأيام الصعبة التي يمر فيها زحلة و​لبنان​.جدير بالذكر أن كايرتاس هي جمعية بالشرق الأوسط تسعى لخلق مجتمع يتمتع فيه جميع الناس بالعلا والكرامة ويتميز بالمساواة والتسامح والقيم المشتركة بصرف النظر عن الجنس أو النوع أو الدين أو الوضع الاجتماعي حيث تهتم فيه بالمستضعفين في المجتمعات المحلية.كما أن رسالة كاريتاس بمصر تنص على السعي من أجل التنمية الاجتماعية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وبناء الوعي وتقديم الخبرة ودعم المستضعفين وتقديم لهم الفرص ليدركوا إمكانياتهم ويشاركوا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.